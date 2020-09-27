«أبو شقة» يدعو إلى انتخاب رئيس جديد لحزب الوفد منتصف أكتوبر المقبل



- «أبوشقة» يعلن عدم استكمال مدته.. ويؤكد حرصه على سلامة وبنيان بيت الأمة

قرر المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد، دعوة الهيئة العليا للاجتماع الأربعاء فى الساعة الرابعة عصراً. وذكر بيان للحزب انه يتم اعتبار منصب رئيس الحزب خالياً من يوم 17 أكتوبر 2020، وتكليف السكرتير العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس جديد للحزب طبقاً لما تقضى به المادة 21 من اللائحة الداخلية. وجاء نص القرار كالتالي: قرار رئيس الحزب رقم 65 لسنة 2020 بعد الاطلاع على المواد 10 و11 و12 و19 و20 و21 من اللائحة الداخلية للحزب قرر دعوة الهيئة العليا الوفدية للانعقاد يوم 16/10/2020، للنظر فى جدول الأعمال الآتى: Advertisements أولا- إخطار الهيئة الوفدية بأن رئيس الحزب وحرصا على وحدة الصف وسلامة بنيان الحزب قرر: 1 - عدم استكمال مدته الرئاسية، ومن ثم وجب عليه عرض التقرير المالى والسياسى عن فترة رئاسته على الهيئة الوفدية. 2 - موافقة الهيئة الوفدية على الإجراءات المقترحة من رئيس الحزب لانتخاب رئيس جديد للحزب. 3 - اعتبار منصب رئيس الحزب خاليا من يوم 17/10/2020، وتكليف السيد الأستاذ فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها لاختيار رئيس حزب جديد طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 21 من اللائحة الداخلية للحزب.

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