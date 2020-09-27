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كنيسة الأنبا أرسانيوس بهولندا تحتفل بالعيد السابع لتأسيسها

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احتفلت كنيسة السيدة العذراء والأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك بمدينة كابلا بمقاطعة زيلاند جنوب غرب هولندا بعيد تأسيسها السابع.
حضر الاحتفال نيافة الأنبا أرساني أسقف هولندا وبدأه بصلاة القداس الإلهي بمشاركة كاهن الكنيسة القس مينا بديع، تلاه باقي فقرات الاحتفالية.

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شارك في الاحتفال أيضًا عدد من أفراد الشعب القبطي بهولندا وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار .

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد بعيد الصليب، حيث تقام صلوات القداس الإلهي بمختلف الكنائس في مصر وبلاد المهجر، لمدة 3 أيام.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الصليب مرتين الأول، وهو عيد ظهور الصليب في 17 توت من السنة القبطية، ويستمر الاحتفال به حتى 19 توت، حيث تم الكشف عن الصليب المجيد بمعرفة الملكة القديسة هيلانة ام الأمبراطور قسطنطين في سنة 326 ميلادية.

اما الاحتفال الثاني الذى تحتفل به الكنيسة فهو عيد تدشين كنيسة الصليب في 10 برمهات من السنة القبطية، ويصلى في عيدى الصليب باللحن الشعانيني.

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