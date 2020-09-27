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أسقف دشنا يكرم أوائل الشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة

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شهدت إيبارشية دشنا أقيم الاحتفال بكنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة دشنا بحضور نيافة الأنبا تكلا أسقف الإيبارشية، الذي تضمن عدة فقرات وفي ختامه قام نيافته بمنح الأوائل هدايا تذكارية بمناسبة التفوق.
ويهدف احتفال نيافة الأنبا تكلا بأبنائه المتوفقين من أوائل الشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة إلى التأكيد على أهمية النجاح والتفوق في مختلف مراحل التعليم والدراسة وكافة جوانب الحياة العملية إلى جانب اهتمام الفرد بحياته الروحية.

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وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد بعيد الصليب، وتقام صلوات القداس الإلهي بمختلف الكنائس في مصر وبلاد المهجر، لمدة 3 أيام. 

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الصليب مرتين الأول، وهو عيد ظهور الصليب في 17 توت من السنة القبطية، ويستمر الاحتفال به حتى 19 توت، حيث تم الكشف عن الصليب المجيد بمعرفة الملكة القديسة هيلانة ام الأمبراطور قسطنطين في سنة 326 ميلادية.

اما الاحتفال الثاني الذى تحتفل به الكنيسة فهو عيد تدشين كنيسة الصليب في 10 برمهات من السنة القبطية، ويصلى في عيدى الصليب باللحن الشعانيني.

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