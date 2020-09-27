أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها خلال شهر أكتوبر. وتمثلت التوصيات التي أعدها المعمل المركزي للنخيل في الآتي: - الإستمرار فى جمع الثمار فى المناطق الشمالية فى الأصناف المبكرة. - الإنتهاء من جمع الثمار فى الوجة القبلى. - البدء فى جمع ثمار الأصناف متوسطة النضج فى المناطق الشمالية. - إضافة دفعة من السماد النيتروجينى والبوتاسى بمعدل 250 جم سماد أزوتى و300 جم سماد بوتاسى لكل شجرة. Advertisements - يجب أن يكون الرى بعد التسميد مباشرة. كما أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها خلال شهر أكتوبر. وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث القطن في الآتي: - التخلص من اللوز العالق على النبات - ضرورة الإنتهاء من إخلاء الأرض لزراعة المحاصيل الشتوية

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لمراعاتها فى أكتوبر .. توصيات الزراعة لمزارعي القطن ونخيل البلح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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