نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسائل وزير الرياضة خلال لقائه الحواري مع شباب سوهاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر للقوات المسلحة والشرطة المصرية في حربهما ضد الإرهاب، وذلك خلال لقائه الحواري مع شباب سوهاج، بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة والدكتور أحمد القاضي نائب المحافظ والدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة والسادة قيادات الوزارة والمحافظة التنفيذية.

وقال وزير الشباب والرياضة، إن 38 مليون جنيه و111 ألف جنيه عائد مشروعات الطرح الاستثماري بسوهاج، مؤكدا على ضرورة التوسع في هذه المشروعات بما يخدم الأعمال التطويرية للمنشآت الشبابية والرياضية مع الاحتفاظ بالتوازي بتقديم الخدمة لشباب مصر.

وتابع "ما رأيته في سوهاج اليوم خلال الجولة التفقدية وبالمحافظة يستحق أن تقام الكثير من الفعاليات بها، فهي لاتقل في المقومات التي تمتلكها عن أي محافظة شأنها شأن محافظة أسيوط، وبدايتها تخصيص أفواج من رحلات أعرف بلدك التي تنظمها الوزارة لزيارة سوهاج والتعرف علي المعالم السياحية والتاريخية للمحافظة".

وأكد" صبحي" على التوجه والإهتمام المستمر من القيادة السياسية بمشاركة الشباب في مختلف المشروعات التنموية والشبابية، والحرص على لقاء الشباب والحوار معهم بصفة مستمرة على مائدة واحدة من مختلف محافظات الجمهورية وبخاصة أبناء الصعيد الذي يمثل أصالة وعراقة التاريخ المصري.

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كما أشار وزير الشباب والرياضة إلي أن الإدارة المركزية للطلائع بالوزارة تقوم بإعداد نشء وشباب مصر من خلال برنامج سلاحنا لبكره الذي يعمل علي تعليمهم مهارات عدة من لغات وتسويق الإلكتروني وإعداد بدني ونفسي وصحي، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة المصرية في بناء الإنسان، مؤكدًا علي دور الشباب في التصدي للشائعات من خلال مبادرة " تصدوا معنا " الذي أطلقتها الوزارة لمواجهة الأفكار المغلوطة والشائعات بكافة وسائل الإعلام المعادية ووسائل التواصل الاجتماعى.

وشدد وزير الرياضة علي الدور الرقابي والمحاسبي الذي تنتهجه الوزارة في الآونة الأخيرة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية للتأكيد علي تصميم الدولة المصرية في محاسبة المقصرين.

ووعد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج في حديثه بتقديم كل الدعم للمبادرات والأنشطة الشبابية التي مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع الوزارة، مقدمًا دعم مالي قدره مليون و175 ألف جنيه لنادي الإيمان لذوي القدرات الخاصة بسوهاج.

