نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة في المقال التالي
طقس غدا الإثنين:
وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدًا الإثنين طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وفيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.
وتكون أبرز الظواهر الجوية غدا الإثنين، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح تنشط علي جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة علي خليج السويس، كما تكون الرياح مثيرة للأتربة علي أنحاء متفرقة من شمال الصعيد.
طقس يوم الثلاثاء المقبل:
وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الثلاثاء المقبل يشهد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية فيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.
وبالنسبة الظواهر الجوية يوم الثلاثاء المقبل والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح تنشط علي جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة علي خليج السويس، كما تكون الرياح مثيرة للأتربة علي أنحاء متفرقة من شمال الصعيد.
طقس يوم الأربعاء المقبل:
وأشارت الهيئة الي أن البلاد تشهد طقس يوم الأربعاء المقبل مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل السواحل الشمالية بينما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.
وعن الظواهر الجوية يوم الأربعاء المقبل، التي تتمثل في وجود شبورة صباحًا مصحوبة برياح تنشط علي جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة علي خليج السويس، كما تكون الرياح مثيرة للأتربة علي أنحاء متفرقة من البلاد.
درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:
وتسجل درجات الحرارة غدًا الإثنين، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30.
وتبلغ درجات الحرارة يوم الثلاثاء المقبل بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30.
وفيما يخص درجات الحرارة يوم الأربعاء المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30.
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