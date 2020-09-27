شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تستكمل محور الفردوس لحل مشاكل المرور غرب العاصمة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، اليوم الأحد، أعمال الازالة اللازمة لتنفيذ محور الفردوس بنطاق حي الوايلي، وإزالة اى معوقات بمسار المحور الجديد، وذلك بعد تعويض أصحابها ماليا ، وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أن أجهزة محافظة القاهرة مستمرة فى أعمال التطوير، ومن بينها إنشاء محور الفردوس، والذى يحقق طفرة كبيرة فى تخفيف الضغط المرورى وحل أزمات المرور بالقاهرة، مشيرا إلى أنه تم صرف تعويضات مادية لسكان 220 عقار بمسار محور الفردوس الجارى تنفيذه.

وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، لـ"الخليج 365"، أن العاصمة مستمرة في إخلاء المناطق المهددة للحياة حفاظا على حياة سكانها، مع توفير وحدات سكنية بديلة بمجتمعات حضارية توفر حياة كريمة للمواطن، ومنها نقل سكان منطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر لمدينة الأسمرات ، مشيرا الى أنه

تم نقل ما يقرب من 6 آلاف أسرة من المناطق العشوائية بمنشأة ناصر، لمدينة الأسمرات، وحصلوا جميعهم على وحدات مجهزة بالكامل ومؤثثة بالإضافة للأجهزة الكهربائية.

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وأوضح عبد الهادى ،أن منطقة شمال الحرفيين من المناطق العشوائية المهددة للحياة، مشيرًا إلى أنه يتم إزالة 243 عقار ونقل المستحقين إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات ، لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.