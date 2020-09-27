سفير مصر فى مسقط يبحث مع وزير الصحة العمانى تعزيز التعاون بين البلدين

وأعرب غنيم، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، عن التقدير لجهود السلطات العُمانية فى توفير الرعاية الصحية اللازمة وتقديم جميع أشكال الدعم لأبناء الجالية المصرية فى سلطنة عُمان منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا.
فى حين، أشاد الوزير العُمانى، بمستوى التنسيق القائم بين البلدين بشأن التعامل مع تداعيات الأزمة وتبادل الخبرات فى مجال الوقاية من انتشار الجائحة.
وتطرق اللقاء إلى آليات الارتقاء بمستوى التعاون القائم بين البلدين فى القطاع الطبى من خلال العمل على تعزيز الزيارات المتبادلة، وتبادل الخبرات فى مجال التدريب وتأهيل الكوادر، وغيرها من مجالات الاهتمام المُشترك.
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