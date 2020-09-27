وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن بذور نخيل سيكاس تسبب فشل كبدى وتهيج بالجهاز الهضمى.
وأوضحت أن نخيل سيكاس عبارة عن نخل للزينة، مؤكدة أن البذور تؤثر أيضًا على الحيوانات وتسبب لهم الشلل، مضيفة: "مادة شديدة السمية لا يأكلها الإنسان أو الحيوان".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. رئيس مركز السموم بجامعة الإسكندرية توضح مخاطر بذور نخيل سيكاس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.