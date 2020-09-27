فيديو.. رئيس مركز السموم بجامعة الإسكندرية توضح مخاطر بذور نخيل سيكاس

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن بذور نخيل سيكاس تسبب فشل كبدى وتهيج بالجهاز الهضمى.

وأوضحت أن نخيل سيكاس عبارة عن نخل للزينة، مؤكدة أن البذور تؤثر أيضًا على الحيوانات وتسبب لهم الشلل، مضيفة: "مادة شديدة السمية لا يأكلها الإنسان أو الحيوان".