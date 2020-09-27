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وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ومحمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ووليد الزواوي أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

وخلال الاجتماع، تقدم أعضاء المجلس بخالص العزاء لأسرة المركز القومى للبحوث وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى وفاة الدكتور على حبيش الأستاذ المتفرغ بشعبة الصناعات النسيجية بالمركز القومي للبحوث، رئيس الأكاديمية الأسبق، ورائد الصناعات النسيجية وتطويرها فى مصر والشرق الأوسط، داعيًا المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الطبية الإكلينيكية الجراحية.

كما وافق المجلس أيضًا على تشكيل لجان اختيار رؤساء شعب بحوث الهندسة الوراثية والبيوتكنولوجى بالمركز القومى للبحوث، و تكنولوجيا التصنيع بمركز بحوث وتطوير الفلزات، وكذلك لجنة اختيار رئيس قسم أمراض القرنية وتصحيح الإبصار بمعهد بحوث أمراض العيون.

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