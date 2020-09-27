شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص يؤكد تحمل الشعب الإصلاح الاقتصادى لاقتناعه به.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذى لـ"الخليج 365"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يراهن على وعى الشعب وتحمله بعد تجربة الإصلاح الاقتصادى، موضحاً أن مصر ترد على الحملات المشبوهة طوال الوقت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ندى رضا، تعليقاً على تصريحات الرئيس السيسى بأن "الشعب المصرى والدولة وحدة واحدة"، أن الإصلاح الاقتصادى لم يكن يتحمله الشعب إلا لأنه مقتنع بذلك.

وأشار أكرم القصاص، إلى أن مصر خلال 10 سنوات 30 مليون نسمة، ويحتاجون أماكن فى المدارس والمساكن والطرق، ونحتاج جغرافيا جديدة.

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وتابع رئيس التحرير التنفيذى لـ"الخليج 365"، أن هناك طريقتين للكلام للرئيس، فعندما يخاطب العالم وقضايا الأمن القومى يكون بدقة، أما حديثه عن الجمهور يكون مع أهله وناسه، وغالباً الكلام الذى يكون بشكل تلقائى تكون رسائل يريد أن يوضحها للشعب.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، عددا من المشروعات القومية، منها مجمع "التكسير الهيدروجينى" فى مسطرد بمحافظة القليوبية، الذى يعد أكبر مجمع لتكرير البترول فى مصر وأفريقيا.

وتم الانتهاء من مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد بالتعاون مع القطاع الخاص، وبلغت استثمارات المشروع نحو 3.4 مليار دولار، حيث يعمل المشروع ووحداته الانتاجية بطاقة تصل إلى 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.

وتتنوع منتجات المشروع كالبنزين عالى الأوكتين والسولار بمواصفات الجودة الاوروبية Euro 5 والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتا والفحم وغيره، ويعد المجمع الجديد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبري.

ويعد مجمع مسطرد نموذجا متميزا لذلك لدوره الهام فى تحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية الجودة، ويضم وحدات التكسير الهيدروجينى للمازوت والتفحيم والتقطير التفريغى ومعالجة الكبريت ومعالجة وإصلاح النافتا.