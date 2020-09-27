أحمد نشأت منصور: المواطن البسيط على رأس أولويات الرئيس

أشاد النائب أحمد نشأت منصور، عضو مجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة اليوم الأحد، خلال افتتاح أكبر معمل تكرير فى مصر وأفريقيا بمنطقة مسطرد، بالاستمرار فى تقديم منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الجارى، مؤكدا أن الرئيس دائما يقف بجوار المواطن البسيط ويضعه على قائمة أولوياته، وهو أقوى رد على المشككين .





وأكد نشأت، فى بيان له اليوم الأحد، أن الجميع يعلم ما تعانيه العمالة غير المنتظمة من ظروف قاسية بسبب تداعيات فيروس كورونا وهو ما أدى لفقدان عدد كبير منهم أعمالهم ولا يوجد أى مصادر أخرى للدخل، الأمر الذى جعل أغلبهم يعانى معاناة كبيرة، ومساندتهم واجب وضرورة، مشيرا إلى أن الشعب يقدر الدور الكبير للرئيس السيسى، حيث إننا من الدول القليلة التى صرفت إعانات للمواطنين فى حين أن هناك دول كبيرة سرحت العمالة والموظفين.

كما ثمن النائب، توجيه الرئيس أيضا بضرورة الانتهاء من إقرار الاشتراطات البنائية الجديدة قبل مهلة الـ 6 أشهر التى تم الإعلان عنها من قبل، موضحا أن ذلك سيعيد عجلة الانتاج مرة أخرى فى هذا القطاع الذى يضم أغلب العمالة، بجانب أن هذه الاشتراطات الجديدة لن تعيد العشوائية فى البناء مرة أخرى.

وأكد النائب، أن مشروع مجمع التكسير الهيدروجينى بمنطقة مسطرد، يعد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبرى لتطوير صناعة التكرير وزيادة طاقات مصر التكريرية وقدراتها الإنتاجية من المنتجات البترولية ويستهدف تأمين احتياجات السوق المحلى من المواد البترولية.

ولفت النائب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما يراهن على وعى الشعب المصرى، وهذا ظهر فى عدم استجابتهم للدعوات التخريبية، ويحثهم على عدم الالتفات وراء الشائعات والمغالطات التى يروجها قوى الشر عن مصر بهدف زعزعة الثقة بين المصريين ومؤسسات الدولة.