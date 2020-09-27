فيديو .. سائحون : سعداء بالتواجد فى شرم الشيخ .. الجو رائع

وقالت إحدى السائحات: "عندما قررنا المجئ إلى شرم الشيخ لم نكن خائفين لأننا نعلم أن المدينة تتخذ جميع الإجراءات الأمنية والاحترازية، وأنا أحببت المدينة جدًا".

فى حين قالت آخرى: "إنها تأتى إلى شرم الشيخ لأول مرة، وقبل أن تصل أجرت مسحة كورونا، أنا سعيدة بتواجدى فى مصر، الجو هنا رائع".

وجاءت قرارات الدولة عودة السياحة ولو بشكل تدريجى، فى صالح شركات السياحة التى بدأت إعداد خطط الرجوع بأقوى تخفيضات.