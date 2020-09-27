الزمالك يحافظ على المركز الثاني بركلة جزاء مثيرة للجدل أمام الجونة

فى مباراة اتسمت بالإثارة والمتعة، حقق الزمالك فوزًا صعبًا على الجونة بنتيجة 4 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، تقدم الجونة عن طريق ولتر بواليا فى الدقيقة 14، ثم أحرز أحمد سيد زيزو هدف التعادل فى الدقيقة 39، وبعدها أحرز يوسف أوباما الهدف الثانى فى الدقيقة 56، قبل أن يضيف محمود علاء الثالث من ركلة جزاء فى الدقيقة 65، وعاد ولتر بواليا لتقليص الفارق بتسجيل الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 76، وفى الدقيقة 79 سجل لؤى وائل هدف التعادل للجونة، وفى الدقيقة 90+3 سجل محمود علاء الهدف الرابع لفريقه من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 58 فى المركز الثانى، فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 31 فى المركز الثالث عشر. وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من: محمود جنش في حراسة المرمى، أمامه الرباعي حازم امام ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة، وفي الوسط إمام عاشور وطارق حامد، أوباما وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وكاسونجو.

وضم تشكيل الجونة كلاً من: حراسة المرمى: اسلام طارق، خط الدفاع: جوزيف جوناثان، خالد صبحي، لؤى وائل، باسم على، خط الوسط: أكرم توفيق، سارج أكا، عمروى، إسلام رشدى، خط الهجوم: أحمد مجدي، ولتر بواليا.

وحرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى الجديد العائد لقيادة الزمالك فى ولاية ثانية، برفقة مساعديه وهما الثنائى أليكس كوستا المدرب المساعد، وجوزيه بيدرو مدرب الأحمال، والذى سبق له العمل فى الزمالك رٌفقة جوزوالدو فيريرا، المدير الفنى الأسبق للأبيض، على التواجد فى ملعب المباراة، لمشاهدتها، لاسيما وأن اللقاء سيقوده فنيًا طارق يحيى.



أحداث الشوط الأول



بدأ الزمالك المباراة بضغط مكثف على مرمى الجونة، وكاد كابونجو كاسونجو مهاجم الأبيض إحراز هدف التقدم بعد تسديدة صاروخية على المرمى فى الدقيقة الثانية تصدى لها الحارس إسلام طارق، ثم حاول الجونة الاعتماد على الهجمة المرتدة بشن بعض الهجمات الغير منظمة.

وفى الدقيقة 14 من عمر اللقاء نجح ولتر بواليا في إحراز هدف التقدم للجونة، بعدها كثف الزمالك محاولاته لإدراك التعادل، لكنها محاولات دون جدوى، فى الوقت الذى شن فيه الفريق الساحلى هجمتين فى غاية الخطورة كاد أن يعزز تقدمه. وتلقى إسلام رشدى البطاقة الصفراء فى الدقيقة 21 بسبب التدخل بتهور على لاعب الزمالك، وفى الدقيقة 32 أجرى رضا شحاتة التبديل الأول للجونة بخروج باسم على ونزول ألان كيامبادى.

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وفى الدقيقة 37 أشهر الحكم البطاقة الصفراء لإمام عاشور بعد التدخل بعنف على أكرم توفيق لاعب الجونة، ومع دقة الدقيقة 39 نجح أحمد سيد زيزو فى إحراز هدف التعادل للزمالك من ضربة ثابتة سجلها بعد أن خدع الحارس وجميع اللاعبين. وفى الدقيقة 42 أهدر عمورى فرصة هدف محقق للجونة، بعد أن تدخل محمود علاء فى التوقيت المناسب وحولها لضربة ركنية، ومنها كاد الجونة أن يسجل الهدف الثانى إلا إن الدفاع والحارس تواجدوا على حدود خط المرمى وتصدوا للكرة.



أحداث الشوط الثاني



ومع بداية الشوط الثانى، أجرى الجونة تبديلين بخروج إسلام رشدى وأحمد مجدى ونزول أحمد حمدى ومحمد محسن، وكثف الجونة الضغط على دفاع الزمالك، مستخدمًا أسلوب الضغط العالى، حيث لم يتمكن أبناء ميت عقبة من السيطرة على مجريات المباراة تاركين الزمام للجونة.

وكاد ولتر بواليا أن يسجل الهدف الثانى لفريقه من ضربة رأس قبل أن تمر الكرة بسلام على مرمى محمود جنش، ومع الدقيقة 56 أحرز يوسف أوباما الهدف الثانى للزمالك بعد تمريرة من أشرف بن شرقى.

وفى الدقيقة 62 سدد ولتر بواليا صاروخية بالرأس إلا إن جنش تصدى للكرة ومنع الجونة من هدف التعادل بعد أن حول الكرة لضربة ركنية. وفى الدقيقة 65 احتسب الحكم أحمد الغندور ركلة جزاء لصالح الزمالك، بداعى عرقلة أحمد سيد زيزو من أكرم توفيق، وسجل منها محمود علاء الهدف الثالث. وفى الدقيقة 76 أحرز ولتر بواليا الهدف الثانى للجونة، وبعدها بثلاث دقائق نجح لؤى وائل فى تسجيل هدف التعادل للفريق الساحلى ليعود الجونة للتعادل.

وفى الدقيقة 93 أحتسب أحمد الغندور ركلة جزاء ثانية للزمالك بداعى عرقلة جونثان لعبد الله جمعة داخل منطقة الجزاء، وسجل منها محمود علاء الهدف الرابع لفريقه، ليقتنص 3 نقاط غالية فى الصراع على الوصافة.