فيديو .. أديب : طوابير الغاز اختفت مع الإدارة الجديدة ولا ناسيين أيام مرسى

وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بى سى مصر"، اليوم الأحد: "هذا الصرح عمل به عشرات الآلاف من العمال ويصب فى خدمة المواطنين".
وأوضح أن المشروع فيه تكنولوجيا كورى ويابانى وشركاء من الخارج، مضيفًا: "ده مشروع عظيم وجبار"، موجهًا رسالة للمواطنين قائلاً: "من يوم ما جت الإدارة دى وقفتوا فى طابور أنابيب أو بنزين، فاكرين طوابير مرسى البنزين والأنابيب، ده كان نابغة الاقتصاد وعالم ناسا".
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