هانى الناظر لـ المواطنين : ارفعوا مناعتكم بتناول الرمان

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وكتب الناظر، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد: "نصيحة منى كطبيب لحضراتكم هذه الأيام بدأ الرمان فى الظهور فى الأسواق، وتفيد الدراسات حوله أنه غنى بشكل كبير بمضادات الأكسدة وهى فيتامينات A وC وE، وهى هامة للغاية لقوة الجهاز المناعى، ولهذا أنصح بالحرص على تناول الرمان الأيام والأسابيع القادمة بإذن الله، لتقوية المناعة وللمساعدة فى مقاومة الإصابة بكورونا، بالإضافة طبعا لفوائده الصحية العديدة".
وتابع: "كما تعرفون يمكن إضافته للسلاطة الخضراء ويمكن تناوله كفاكهة وأيضا كعصير ممتاز، ارفعوا مناعتكم بتناول الرمان، وبالهنا والشفا".
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