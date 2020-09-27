هانى الناظر لـ المواطنين : ارفعوا مناعتكم بتناول الرمان

وكتب الناظر، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد: "نصيحة منى كطبيب لحضراتكم هذه الأيام بدأ الرمان فى الظهور فى الأسواق، وتفيد الدراسات حوله أنه غنى بشكل كبير بمضادات الأكسدة وهى فيتامينات A وC وE، وهى هامة للغاية لقوة الجهاز المناعى، ولهذا أنصح بالحرص على تناول الرمان الأيام والأسابيع القادمة بإذن الله، لتقوية المناعة وللمساعدة فى مقاومة الإصابة بكورونا، بالإضافة طبعا لفوائده الصحية العديدة".

وتابع: "كما تعرفون يمكن إضافته للسلاطة الخضراء ويمكن تناوله كفاكهة وأيضا كعصير ممتاز، ارفعوا مناعتكم بتناول الرمان، وبالهنا والشفا".