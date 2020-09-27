صور .. الورود والهدايا التذكارية فى استقبال السياح بالغردقة وشرم الشيخ

وكان فى استقبالهم الطيار نبيل الملاح، مدير المطار، وممثلين عن مكتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وتم توزيع النشرات السياحية عن مقاصد مصر السياحية المختلفة مقدمة فى حقائب صغيرة تحمل اسم مصر.

كما استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، أولى رحلات شركة اير مولدوفا air moldova" القادمة من كيشيناو عاصمة مولدوفا وعلى متنها 138 راكبًا، وكان فى استقبالهم الطيار خالد عبدالسلام، مدير مطار شرم الشيخ، ومن المقرر أن تسير الشركة رحلتين أسبوعيًا إلى شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة.

وتم استقبال الطائرتين بتقليد رش المياه، وقدم فريقى العلاقات العامة بكل من مطار الغردقة وشرم الشيخ الورود والهدايا التذكارية للركاب وتوفير جميع التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، كذلك إنهاء إجراءت الحجر الصحى والتأكد من تطبيق الضوابط الصحية والوقائية على جميع الركاب، فضلاً عن الالتزام بالتباعد الاجتماعى حفاظًا على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطار.

يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الطيران المدنى، لتنشيط الحركة الجوية وزيادة عدد الرحلات بين مصر ومختلف دول العالم والتنسيق المثمر والدائم بين وزارتى الطيران المدنى والسياحة والآثار.