استقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الأحد، رحلةً شركة إنتر اير (Enter Air ) القادمة من العاصمة البولندية وارسو وعلى متنها ١٦٥ راكبًا للاحتفال باليوم العالمى للسياحة وذلك بعد استئناف الشركة جدول رحلاتها إلى الغردقة بعد توقف حركة الطيران بسبب جائحة كورونا .
وكان في استقبالهم الطيار نبيل الملاح مدير المطار وممثلون عن مكتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، حيث تم توزيع النشرات السياحية عن مقاصد مصر السياحية المختلفة مقدمة فى حقائب صغيرة تحمل اسم مصر.
كما استقبل مطار شرم الشيخ الدولى أولى رحلات شركة اير مولدوفا air moldova القادمة من كيشيناو عاصمة مولدوفا وعلى متنها ١٣٨ راكبًا ، و كان في استقبالهم الطيار خالد عبد السلام مدير مطار شرم الشيخ .
ومن المقرر أن تقوم الشركة بتسيير رحلتين أسبوعيًا إلى شرم الشيخ خلال الفترة القادمة .
تم استقبال الطائرتين بتقليد رش المياه وقام فريقى العلاقات العامة بكل من مطار الغردقة وشرم الشيخ بتقديم الورود والهدايا التذكارية للركاب وتوفير كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية وكذا إنهاء إجراءات الحجر الصحي والتأكد من تطبيق كافة الضوابط الصحية والوقائية علي جميع الركاب فضلًا عن الالتزام بالتباعد الاجتماعي حفاظًا على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطار.
يأتى ذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية وزيادة عدد الرحلات بين مصر ومختلف دول العالم والتنسيق المثمر و الدائم بين وزارتى الطيران المدنى والسياحة والآثار .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات «إنتر إير» وشرم الشيخ «إير مولدوفا» السياحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.