نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العاملون في مدرسة النصر الإعدادية بجريس يرفضون المدير الجديد ويستغيثون بمدير ية تعليم المنوفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة جدل واسعة، في مدرسة النصر الإعدادية بقرية جريس، مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بعد ظهور نتيجة مسابقة لجنة قيادات مديري المدارس، والتي لم يتم اختيار المديرين فيها بطريقة سليمة.

البداية كانت في مديرية التربية والتعليم بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، في فبراير 2019، حيث أقيمت مسابقة لجنة القيادات لاختيار مديري المدارس، وعلى الرغم من أهمية المقابلة الشخصية للمسابقة، إلا أنها لم تتمتع بالشفافية المطلوبة، ونتج عنها قرارات قد تتسبب في مشكلات كبيرة للعملية التعليمية في القرية، خاصة أنها- القرية- لا يوجد بها سوى مدرسة إعدادية واحدة للبنين، وأخرى للبنات.

قال المعلمون المتضررون من المدير الجديد: الأول في ترتيب لجنة القيادات في المسابقة، بعد أن فشل في الحصول على منصب مدير مدرسته التي يعمل بها وكيلا، قرر أن يحول الدفة إلى مدرسة البنين، والتي يوجد بها مديرا مكلفا منذ عامين، وهو عبد المؤمن شرف والذي عمل وكيلا بالمدرسة لمدة سبع سنوات، كما أنه يعمل بها منذ عام 1992، ويحظى بقبول وإجماع من قبل جميع المدرسين، خاصة وأنه على درجة كبير معلمين.

وأضاف المعلمون: قرار المدرس الأول للحصول على منصب مدير مدرسة النصر الإعدادية بجريس، قوبل برفض من قبل جميع المدرسين، وقدموا توقيعات تفيد برفضهم مغادرة المدير الحالي، وقد حصلت الفجر علي نسخة من هذه التوقيعات.

وناشد المعلمون أحمد السويدي مدير مديرية المنوفية بالتحقيق في ذلك الامر والعمل علي الاستجابة لمعلمين المدرسة.

