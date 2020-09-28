شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تضبط 6600 عبوة سجاير مجهولة المصدر بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة حملات مكثفة على الأسواق للتأكد من توافر وجودة المنتجات المطروحة وتم ضبط 6600 علة سجائر مجهولة المصدر وغير خاضة للضريبة المقررة من جانب الدولة.

وقادت الحملة هالة غريب سيد منور، وكيل مديرية التموين بالجيزة ، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية كما تم المرور على المخابز للتأكد من توافر الخبز المدعم للمواطنين وطرحه بالسعر المقرر 5 قروش للرغيف في ظل انتاج خبز جيد مطابق للمواصفات القياسية ، بجانب انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات بأنحاء مناطق المحافظة

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هالة غريب سيد

يأتي شن الحملات بشكل مستمر تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لتكثيف الحملات للتأكد من توافر السلع الغذائية للمواطنين وأيضا متابعة ضخ المنتجات واللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بجانب أيضا متابعة انتظام السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات .