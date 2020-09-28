شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: افتتاح 270 مسجدًا خلال سبتمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن ما تم افتتاحه خلال شهر سبتمبر من مساجد جديدة وإحلال وتجديد للمساجد لم يحدث من قبل، مشيرًا إلى افتتاح ما يزيد عن 270 مسجد فى شهر سبتمبر الجارى.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن الجمعة المقبلة سيتم افتتاح 27 مسجد جديد، مؤكداً أن ما نشر وما تم افتتاحه يؤكد أن ما قامت به مصر فى 6 سنوات يجعل مصر فى صدارة العالم ما تم إنجازه فى عمارة المساجد.

وأكد وزير الأوقاف أن العبرة بحاجة الناس، فالأولوية حيث تكون الحاجة سواء مسجد أو مدرسة أو مستشفى، مشدداً على إعداد الدعاة في مجالات علم الانفس والاجتماع والعلوم الحضارية ويتم تحفيزهم بإعداد البحث العلمى، وصرف مكافأة تميز لمن يحصل على درجة علمية أعلى.