شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تضع 10 خطوات احترازية لتنظيم التجمعات لمنع انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الحساب الرسمى للمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، مجموعة من النصائح والإرشادات الخاصة بتنظيم تجمعات أو أحداث هامة، حيث أكد الحساب للمكتب أنه إذا كنت بصدد تنظيم تجمّع أو حدث، اتخذ هذه الاحتياطات لمنع انتشار مرض كوفيد 19، وقلّل من الازدحام بأقصى قدر ممكن من خلال تنظيم حركة الدخول والخروج، وإسناد أرقام للأشخاص الداخلين، وتخصيص مقاعد يفصل بين كل منها مسافة متر واحد على الأقل، ووضع علامات على الأرض.



اجراءات احتياطية

بالإضافة إلى توفير جميع اللوازم الضرورية مثل، مرافق تنظيف الأيدى، ومُطهرات اليدين أو الصابون والماء، والمناديل الورقية، وصناديق النفايات، ومعلّمات المسافة، والكمامات.

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اللوازم الضرورية

وكان المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، توقع أن تزداد معدلات العنف المنزلي فى ظل انتشار فيروس كورونا، وبحسب تغريدة عبرالحساب الرسمي للمكتب على تويتر قال فيها:"من المرجح أن يزداد العنف المنزلي في ظل جائحة كوفيد 19، وبعد انتهائها. .. لذا علينا علينا حماية النساء ودعمهن ولنعمل من أجل القضاء على العنف وسوء المعاملة".

وفي وقت سابق، أعربت منظمة الصحة العالمية عن انزعاجها من التقارير المتعلقة بتزايد العنف المنزلي في العديد من الدول الأوروبية خلال فترة تفشي وباء كورونا، حيث قال رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، إن المنظمة "منزعجة للغاية" من التقارير التي تتحدث عن تزايد العنف المنزلي ضد النساء والرجال والأطفال في العديد من الدول الأوروبية.