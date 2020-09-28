شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" توزع اليوم 17 طنا من لحوم صكوك الأضاحى فى 5 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن توزع 17 طنًا من لحوم صكوك الأضاحى ، اليوم ، فى 5 محافظات، فى ضوء الإسهام المجتمعى للوزارة، وذلك على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية والمحافظات هى:"القاهرة – الجيزة – الفيوم – بنى سويف – الوادى الجديد"، بواقع 4 طن لكل من محافظة "القاهرة – الجيزة – بنى سويف"، و3 طن لمحافظة الفيوم ، و2 طن لمحافظة الوادى الجديد، وذلك للأسبوع الثامن على التوالى.

ويصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم صكوك الأضاحى بالأوقاف حتى الآن 825 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بنى سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادى الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

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وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية فى عملية التوزيع.

وشهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف واللواء هشام عبد الغنى آمنة محافظ البحيرة، الجمعة الماضية، توزيع 4 أطنان من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة البحيرة كدفعة عاشرة، بواقع إجمالى ما تم توزيعه 40 طنًا بالمحافظة ، وقالت وزارة الأوقاف إن الحاضرين من المسئولين والتنفيذيين أشادوا بالمشروع الذى يعد نقلة حضارية ، فهو من جهة يُعظِّم ثواب المضحى ، كما يعظم أيضًا الانتفاع بكل جزء من أضحيته، علمًا بأن إجمالى ما تم توزيعه حتى الآن على مستوى الجمهورية قد بلغ (778) طنًا .