فيديو .. حماية المستهلك : سنعلن أسماء المدارس غير الملتزمة برد أموال الباص

قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز أصدر قرارا ملزما للمدارس برد 25% من قيمة الباصات المدرسية خلال العام الدراسى السابق، لافتًا إلى أن الجهاز سيعلن أسماء المدارس غير المتلزمة بالقرار.





وأضاف سمير، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بى سى مصر"، اليوم الأحد، أنه حال رفض المدرسة رد القيمة فعلى أولياء الأمور التوجه إلى جهاز حماية المستهلك، مضيفًا: "فى أقل من 24 ساعة بيتم التواصل مع المدرسة، ولو لم تستجب فهناك إجراءات قانونية ضدها". وأوضح أن الجهاز وصلته 1624 شكوى ونسبة الاستجابة على مستوى جميع أنحاء الجمهورية وصلت إلى 75%، مشيدًا بالمستهلك السكندرى والذى يبلغ الجهاز بأى مشكلة.

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