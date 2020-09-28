أهم الأخبار.. الصحة: 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة.. إسبانيا تتهم محمد علي بغسيل الأموال.. وأحمد موسى: اللي هيق...

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير الآتي:

الصحة: تسجيل 104 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 706 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 95080 حالة حتى اليوم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

السلطات الأسبانية تتهم محمد علي بتهريب 650 ألف يورو من مصر لبرشلونة فى 3 حقائب

يواجه المقاول الهارب محمد علي، العديد من القضايا في إسبانيا، على رأسها جريمة تهرب ضريبى، بناء على شكوى مقدمة من وكالة الدولة لإدارة الضرائب AEAT ووحدة الجرائم الاقتصادية والمالية Udef بتهمة غسل الأموال والاحتيال الضريبى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أحمد موسى لـ حماس: اللي هيقرب من حدودنا هيتفرم ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب بريء من كافة دعوات إسقاط الدولة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ماكرون يحذر تركيا من التدخل في أزمة أرمينيا وأذربيجان

أجرى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا برئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وذلك على خلفية الاشتباكات التي اندلعت بين أرمينيا وأذربيجان صباح اليوم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تركيا تؤجج نيران الحرب.. تفاصيل إرسال مرتزقة أردوغان لـ أذربيجان

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، الأحد، إن الدفعة الأولى من مقاتلي الفصائل السورية التابعة لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصلت إلى أذربيجان لدعمها، وسط اشتعال الأوضاع مع أرمينيا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بالخمسة.. ليستر يهين مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد.. فيديو

اكتسح نادي ليستر مضيفه مانشستر سيتي بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

إجراءات احترازية مشددة.. التعليم السعودية تكشف أماكن امتحانات الفصل الدراسي الأول

كشف الدكتور مخضور الجدعاني، مساعد الشئون التعليمية بمكتب التعليم بالنسيم بجدة، عن قيام وزارة التعليم السعودية بوضع خطة لاستقبال الطلاب حضوريًا في المدارس لأداء الاختبارات حسب الصفوف؛ في ظل احترازات صحية مشددة عند الدخول والخروج، مشيرًا إلى أنها واضحة لدى قادة المدارس.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

هل تغلق المدرسة حال وجود إصابات بـ كورونا داخل الفصل؟.. "تعليم النواب" تجيب

أكدت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقي، تتخذ إجراءات غير مسبوقة للاستعداد للعام الدراسي الجديد في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، مشيرة إلى ضرورة تعاون أولياء الأمور والوزارة لتوعية الأبناء بأهمية الالتزام بارتداء الكمامات واستعمال المطهرات الكحولية والتباعد الاجتماعي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أبو شقة يعلن تخليه عن رئاسة حزب الوفد اعتبارا من 17 أكتوبر

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أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، عزمه التخلي عن منصبه اعتبارا من يوم 17 أكتوبر 2020 وتكليف السكرتير العام للحزب باتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس جديد للحزب طبقًا لما تقضى به المادة 21 من اللائحة الداخلية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أذربيجان تعلن السيطرة على منطقة إستراتيجية في إقليم ناغورني قره باغ

أعلن الجيش الأذربيجاني، في بيان عاجل له منذ قليل، السيطرة على منطقة استراتيجية في إقليم ناغروني قره باغ، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع الجيش الأرميني.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ترامب يطالب بإجراء اختبار المنشطات لـ بايدن قبل وبعد أولى المناظرات

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد بإجراء اختبار المنشطات لمنافسه في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن، وذلك قبل وبعد أولى المناظرات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

حكاية الطفلة فاطمة من زواج القاصرات إلى تصويرها عارية لإجبارها على العودة لزوجها

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار مختار ماضى ، حكمها بمعاقبة خمسة أشخاص بالسجن 10 سنوات، بينهم الأب والزوج، فى واقعة زواج طفلة عمرها 13 سنة واغتصابها وتصويرها عارية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تحرك عاجل من أرمينيا بعد التوترات الأخيرة مع أذربيجان

توجهت أرمينيا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بطلب اتخاذ تدابير ضد أذربيجان على خلفية تفاقم الوضع في إقليم قره باغ.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

النيابة تحقق في واقعة إصابة 18 محتجزا بقسم أول شبرا الخيمة بالاختناق

بدأت نيابة قسم أول شبرا الخيمة التحقيق فى واقعة اصابة 18 شخصا من المحتجزين بقسم أول شبرا الخيمة بالاختناق نتيجة استنشاق الأدخنة المتصاعدة من حريق محدود في غرفة الانتظار أسفل غرفة الحجز.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بسبب حريق.. إصابة 18 محتجزا بقسم أول شبرا الخيمة بحالات اختناق

أصيب 18 شخصا من المحتجزين بقسم أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية بالاختناق نتيجة استنشاق الأدخنة المتصاعدة من حريق محدود في غرفة الانتظار أسفل غرفة الحجز.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أرمينيا: أنقرة زودت أذربيجان بمعدات عسكرية.. وطائرات تركية قرب قره باغ

اتهم وزير خارجية أرمينيا زهراب مناتساكانيان، تركيا بالعمل على زعزعة الاستقرار في إقليم ناجورني قره باغ.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الزمالك يفوز على الجونة بصعوبة 4-3 ويحكم قبضته على المركز الثاني.. فيديو

انتهت أحداث مباراة الزمالك والجونة بفوز الأبيض بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الولايات المتحدة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان

دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى وقف فوري لإطلاق النار في ناغورنو كاراباخ، وحثت الأطراف المتصارعة في أرمينيا وأذربيجان على العودة إلى المفاوضات التي تشرف عليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أرمينيا: سندافع عن إقليم قره باغ وحريصون على الخيار السلمي

قال وزير الخارجية الأرميني، مساء اليوم الأحد، إن بلاده ستدافع عن أمن وحرية إقليم نارغوني قره باغ، مؤكدًا أنها حريصة على الخيار السلمي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.