نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفتاح: حققنا توفيرًا في تكاليف المتحف بلغت 770 مليون دولار في المقال التالي
جاء ذلك على هامش مؤتمر تسلم المتحف المصري الكبير -مركز ترميم الآثار- اليوم شهادة اعتماد المواصفات الدولية القياسية لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية الأيزو 2018: 45001ISO، حيث قام المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد بتسليم شهادة الأيزو للواء عاطف مفتاح.
وأضاف مفتاح أن نسبة إنجاز المشروع خلال الأربع سنوات الماضية وصلت إلى 96.5 % والباقي 3.5 % وهو ليس بالجزء السهل، فهذه النسبة كي تنجز تحتاج إلى ما يقرب من من 80 شركة واستشاري قائمين علي إنجاز هذه النسبة المتبقية من العمل حيث أن الجزء المتبقي هو الجزء البالغ التعقيد ويحتاج لعمل وجهد ضخم ونحن ومعنا زملائنا من الأثرين والمرممين علي قدر المسئولين.
وأشار مفتاح إلى أن الدكتورة الشيماء عيد بذلت مجهودًا كبيرًا كي يصل المتحف لهذا المستوي ويحصل المتحف علي الشهادة، ونحن جميعا في المتحف أسرة واحدة وهدفنا كل في تخصصه لإنجاز لمشروع علي الوجه الأكمل وأوجه الشكر لجميع العاملين في المتحف بمختلف تخصصاتهم وكافة الخدمات التي تقدم للزوار حتي العامل الذي يقدم لنا الماء له جزيل الشكل والامتنان مني.
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