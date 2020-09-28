أخبار × 24 ساعة.. اجتماع مرتقب للجنة الحكومية لوضع اشتراطات البناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. مصادر حكومية: اجتماع مرتقب للجنة وضع اشتراطات البناء تمهيدا لإعلانها قريبا رئيس الوزراء يتابع برامج التدريب للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية مدبولي: تطوير قدرات العاملين ورفع مهاراتهم يحسن الخدمات المقدمة للمواطن الأرصاد تتوقع طقسا حارا غدا مع نشاط للرياح ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 35 معمل الترميم بالمتحف المصرى الكبير يتسلم شهادة الأيزو للصحة والسلامة وزير البترول يكشف عن 5 مشروعات فى قطاع التكرير أضافت 9.2 مليون طن سنويا بدء تطوير شارع النيل بطول 6 كيلو من ميدان الجيزة وحتى نفق الجلاء.. صور الصحة تعلن ارتفاع نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل لــ 91.8 % التعليم تعلن ضوابط الدراسة بمدارس الخدمات الفنية و1500 جنيه مصروفات Advertisements مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات Air moldova بعد استئناف الحركة الجوية حماية المستهلك يؤكد وجود آليات لتقييم مصاريف أنشطة المدارس قريبًا القوى العاملة تؤكد تنفيذ توجيهات الرئيس باستمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة سامح شكرى يفتتح المقر الجديد لمركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ السلام بدء تسجيل بيانات المصريين بالخارج للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب الهيئة القومية للأنفاق تعلن وصول دفعة عربات المترو الجديدة للخط الثالث أكتوبر المقبل الصحة تكشف خطط غلق المنشآت الدراسية حال ظهور إصابات كورونا بين الطلاب إعلان كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب اليوم بعد مراجعتها

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