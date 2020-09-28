شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب:لا أمزح بمطالبتى لـ بايدن بإجراء تحليل المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إنه يستعد للمناظرة مع جو بايدن يوم الثلاثاء، مطالبا أن يخضع ترامب لاختبارات المخدرات معربا عن أنه سيأخذه هو نفسه.

وأضاف فى مؤتمر صحفى اليوم لم يكن معلنا عنه، أن السبب وراء طلبه أنه كان أدائه سيئا للغاية فى مناظرات مع نظرائه للديمقراطيين، ولكن أدائه أمام بيرنى ساندرز كان معقولا، "ليس عظيما ولكن مقبولا"، متسائلا كيف تحسن أدائه من بشع إلى معقول.

وسئل عما إذا كان يمزح بشأن مطالبة جو بايدن بإجراء اختبار المخدرات قبل المناظرة يوم الثلاثاء.

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وقال: "أنا لا أمزح"، "أنا على استعداد لإجراء اختبار المخدرات وأعتقد أنه يجب عليه ذلك أيضًا، لأنه كان يعانى من تفاوت شديد - شاهدته عندما كان يناقش بوكاهونتاس وهاريس، اللذين عاملاه بشكل سيء للغاية - لكننى شاهدته وكان فاقدا للأداء".

وأجاب أن هناك بعض التقارير التى تقول إنه يأخذ أدوية لتعزيز الأداء، وأن كثيرين قالوا ذلك، وعندما قال له صحفى من نشر ذلك، رد عليه "أبحث على جوجل وستجده".

وهاجم مرة أخرى جو بايدن حول موقفه من الصين والحدود وإغلاق الاقتصاد مرة أخرى.

وقال الرئيس ترامب إنه لم يناقش انتخابات نوفمبر مع مرشحته الثالثة للمحكمة العليا ، إيمى كونى باريت ، لأنه اعتقد أنها لن تكون مناسبة.