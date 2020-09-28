شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب ينفى تقرير "نيويورك تايمز" حول إقرارته الضريبية ودفعه 750 دولار فى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب ما كشفته صحيفة "نيويورك تايمز" عن معلوماته الضريبية بأنه "أخبار كاذبة".

وقال فى مؤتمر صحفى : "إنها أخبار كاذبة". "إنها أخبار كاذبة تمامًا. مختلقة ، ومزيفة. لقد مررنا بالقصص نفسها ، كان من الممكن أن تسألني نفس الأسئلة قبل أربع سنوات ، كان علي أن أقاضيهم..أخبار مزيفة تمامًا. "

وأضاف "في الواقع ، لقد دفعت الضرائب. وسترى أنه بمجرد نشر إقراراتي الضريبية - وهى قيد المراجعة ، خضعت للتدقيق لفترة طويلة ، ولم تعاملني مصلحة الضرائب بشكل جيد.. إنهم يعاملونني معاملة سيئة للغاية. لديك أشخاص في مصلحة الضرائب يعاملونني معاملة سيئة للغاية. لكن (إقراراتى الضريبية) قيد المراجعة. وعندما لا يكونون كذلك ، سأكون فخورا بأن أعرض لكم. لكن هذه مجرد أخبار كاذبة ".

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وكشفت صحيفة نيويورك تايمز أنها حصلت على بيانات الإقرار الضريبي لرئيس الولايات المتحدة لآلاف العوائد الشخصية والشركات التي تعود إلى أكثر من عقدين.

وقالت الصحيفة إن دونالد ج.ترامب دفع 750 دولارًا من ضرائب الدخل الفيدرالية في العام الذي فاز فيه بالرئاسة. في عامه الأول في البيت الأبيض ، دفع 750 دولارًا أخرى.

لم يدفع أي ضرائب على الدخل على الإطلاق في 10 من السنوات الـ 15 الماضية - إلى حد كبير لأنه ذكر أنه خسر أموالاً أكثر بكثير مما جنى، حسب "نيويورك تايمز".