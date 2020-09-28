خطوات التأكد من صحة فاتورة الكهرباء قبل سدادها

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محمد سياف - ابو ظبي - فاتورة الكهرباء تعد من الأمور الهامة للكثير من المواطنين، خاصة ومع ارتفاع قيم هذه الفواتير بالمقارنة للاستهلاك، ولهذا فإننا سوف نقدم من خلال هذه المقالة، كيفية التأكد من أن فاتورة الكهرباء صحيحة وأنها تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للكهرباء وذلك قبل سدادها، وفى حالة ما إذا كانت الفاتورة غير صحيحة فإنه وفقاً لما أعلنته وزارة الكهرباء فإن المواطن عليه القيام بتقديم شكوى لشركة الكهرباء التابع لها يتضرر فيها من ارتفاع مبلغ فاتورة الكهرباء وأنها لا تعبر عن الاستهلاك الفعلي له.
كيفية التأكد من صحة فاتورة الكهرباء قبل القيام بسدادها:-
يجب أولاً القيام بمجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تقلل من استهلاك الكهرباء، وهي عدم ترك شواحن الموبايل في المقبس دون حاجه ، أو ترك مصابيح الإضاءة مفتوحة باستمرار دون لزوم، وأيضاً ترك أجهزة التكييف تعمل باستمرار، أو ترك شاشة التليفزيون تعمل دون لزوم.. إلخ، ويمكن التأكد من صحة فاتورة الكهرباء قبل السداد عن طريق القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة التالية:-
- القيام بمقارنة قيمة القراءة المدونة في خانة القراءة الحالية بالقراءة الموجودة في العداد.
- إذا كانت قيمة القراءة الحالية المدونة أعلى من قيمة القراءة الموجودة في عداد الكهرباء، فهذا يعني أنه تم حساب الفاتورة على قيمة قراءة أعلي من القراءة المدونة بالعداد وهو ما تسبب في ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء.
- في تلك الحالة يقوم المواطن صاحب العداد بالتوجه لشركة الكهرباء التابع لها ومعه القراءة المدونة في العداد والقراءة الحالية المدونة بفاتورة الكهرباء وتقديم شكوى أو القيام بالاتصال بالخط الساخن لوزارة الكهرباء رقم 121.
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