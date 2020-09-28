شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن عن المنصات الإلكترونية المتاحة للطلاب استعدادًا للدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل الدراسة الرقمية والتعلم عن بعد المقرر تطبيقها بشكل كبير مع بداية العام الدراسى الجديد، بسبب تداعيات أزمة كورونا، موضحة أن التعليم من المنزل سيكون الأساس فى العام الدراسى الجديد، مؤكدة أن بعض المنصات متاحة للطلاب بشكل مجانى وبعضها بمقابل مادى بسيط أقل من الدروس الخصوصية.

وشددت الوزارة على أنه بالنسبة للطلاب فى رياض الأطفال يعتمدوا على الدراسة بالحضور للمدرسة، وأيضا تلاميذ أولى و2 و3 ابتدائى يحضرون للمدرسة للتعليم ولن يطبق التعليم عن بعد على الصفوف من رياض الأطفال حتى 3 ابتدائى، وهؤلاء الطلاب وصل عدد لقرابة 8 ملايين تلميذ.

وأوضحت الوزارة، أن الطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى يعتمدون على 4 منصات إلكترونية، بجوار المدرسة، وهى القنوات التعليمية ومنصة البث المباشر ومنصة إدمودو والمكتبة الرقمية، والطلاب فى الصفوف من الثالث الإعدادى حتى الثالث الثانوى يعتمدون على 9 منصات هى"القنوات التعلمية وبنك المعرفة والبث المباشر والمكتبة الرقمية ومكتبة الدروس الإلكترونية وأسال المعلم وإدمودو والمنصة الإلكترونية والمكتبة الإلكترونية".

وشددت الوزارة على أنه سيتم توفير المحتوى الرقمى لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسى الجديد، قبل بدء الدراسة بأسبوع، مشيرة إلى أنه جارى مراجعتها.