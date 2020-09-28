شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن اجراءات وزارة الرى للتعامل مع ارتفاع منسوب النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع القيادات التنفيذية بالوزارة ورؤساء الادارات المركزية للجهات والهيئات المختلفة بالمحافظات وذلك لمتابعة الموقف المائي وآلية التعامل مع موسم الفيضان الحالي والاستعدادات لموسم الأمطار والسيول . وفى التقرير التالى نرصد الاجراءات التى اتخذتها وزارة الرى للتعامل مع ارتفاع منسوب نهر النيل. 1- التنسيق الدائم والمستمر مع المحافظين والجهات المحلية وإتخاذ كافة الإجراءات الإحتياطية للتعامل مع إرتفاع مناسيب المياة بما لايؤثر على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة 2- التصدي للتعديات والمخالفات على كافة المجاري المائية وخصوصاً مجرى نهر النيل بفرعية . 3- إرسال قرارات الإزالة للنيابات العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. Advertisements 4- حصر جميع المساكن المخالفة التي تتأثر بإرتفاع منسوب المياه والمطلوب إخلائها وإتخاذ كافة الإجراءات بشأنها. 5- مراعاة اية تأثير قد يحدث على الجزر النيلية . 6-إعداد تقرير يومي بالأراضي والمباني المتأثرة بإرتفاع مناسيب المياه. 7- التأكيد على قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتشغيل محطات الرفع بكامل طاقتها وزيادة ساعات التشغيل للوصول بمناسيب المصارف إلى أقل منسوب ممكن . 8-تشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر وذلك استعدادًا لموسم السيول والأمطار.

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