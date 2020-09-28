شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الانتماء الحقيقى يتطلب احترام الدولة وقائدها وجيشها وشرطتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الانتماء الحقيقي للوطن يتطلب احترام الدولة وعلمها وقائدها ونشيدها الوطني وجيشها وشرطتها ومؤسساتها الوطنية، موضحا أن جيل أكتوبر قد أدوا الذي عليهم تجاه وطنهم، ونحن نحتاج هذه الروح - روح أكتوبر - لنحافظ على وطننا، ونرقى به إلى المكانة التي يستحقها بين الأمم، مع غل أيدى الإرهابيين والمتطرفين والخونة والعملاء عن النيل منه أو تعطيل مسيرته في البناء والتمنية.

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان: "إدراكًا منها لأهمية الولاء والانتماء للوطن، وبيان أن الانتماء للوطن ليس مجرد شعارات أو ادعاءات، إنما هو سلوك وعطاء للوطن واستعداد للتضحية في سبيله، قررت وزارة الأوقاف أن تكون خطبة الجمعة المقبلة عن موضوع "متطلبات الولاء والانتماء للوطن".

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قال فى تصريحات له اليوم، إن جماعة الإخوان الخائنة وعناصرها المجرمة وأبواقها الضالة وعملاءها المأجورين لا يعرفون سوى الهدم والتحريض على الفوضى ، ويعملون على الدفع بالمخدوعين بهم، ليقفزوا على دمائهم وعلى أنقاض أوطانهم، مضيفا: "هذه الجماعات الإرهابية لا تعيش إلا على أنقاض الدول ، فقد أعماهم الهوى وأضلتهم العمالة والخيانة ، وأصبحوا مسخا فاقدا لكل معاني الوطنية والإنسانية منحرفا عن كل معاني الأديان ، بل إنهم صاروا عبئا ثقيلا على الدين وعارا على أهليهم وأوطانهم".

وتابع جمعة:"ونؤكد أن الانسياق في ركاب هذه الجماعة الإرهابية أو التستر على أي من عناصرها خيانة للدين والوطن ، ويجب إبلاغ أجهزة الدولة المعنية عن كل خائن أو عميل أو مخرب ، والضرب بيد من حديد على أيدى كل دعاة الفوضى والهدم".