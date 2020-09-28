وزير الأوقاف : الانتماء الحقيقى يتطلب احترام الدولة ومؤسساتها الوطنية

وقال الوزير، فى بيان له، إنه إدراكًا منا لأهمية الولاء والانتماء للوطن، وبيان أن الانتماء للوطن ليس مجرد شعارات أو ادعاءات، إنما هو سلوك وعطاء للوطن واستعداد للتضحية فى سبيله، قررت وزارة الأوقاف أن تكون خطبة الجمعة القادمة عن موضوع متطلبات الولاء والانتماء للوطن.

وأوضح الوزير، أن جيل أكتوبر قد أدوا الذى عليهم تجاه وطنهم، ونحن نحتاج هذه الروح - روح أكتوبر- لنحافظ على وطننا، ونرقى به إلى المكانة التى يستحقها بين الأمم، مع غل أيدى الإرهابيين والمتطرفين والخونة والعملاء عن النيل منه أو تعطيل مسيرته فى البناء والتمنية.