شكرا لقرائتكم خبر عن "نقيب الزبالين" المطرية والمرج أكثر أحياء العاصمة شكوى من تراكم القمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، إن أبرز منطقتين بمحافظة القاهرة تعانى من مشكلة فى النظافة، لتراكم القمامة بها، ويصدر عنها الكثير من الشكاوى هما "المطرية، والمرج"، مشيرا إلى أن اللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، بالتعاون مع النقابة وضع خطة لرفع كفاءة منظومة النظافة فى كافة أحياء القاهرة.

وأوضح المقدس، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن حى المطرية كان مسند لعدد 20 شركة من المتعهدين، إلا أنه تنفيذا للخطة الجديدة تم تقسيمها إلى 3 قطاعات، كل قطاع يضم حوالى 70 ألف وحدة سكنية، وتم إسناد القطاعات الثلاثة إلى 3 شركات فقط، بعد اندماج العديد من شركات المتعهدين، وشراء معدات جديدة.

وأكد نقيب الزبالين، أن حى المطرية بالفعل تم رفع مستوى النظافة به، خلال تلك الفترة بشكل ملحوظ، وجارى العمل لوضع خطة لحى المرج، لرفع كفاءة النظافة به أيضا، بالتزامن على العمل على باقى أحياء محافظة القاهرة ، موضحا أنه عقد اجتماع مع اللواء إيهاب الشرشابى، مع 388 متعهد بالقاهرة حاصلين على عقود من هيئة النظافة، وتحديد مسئولية كل متعهد منهم، والتأكيد على اتخاذ اجراءات ضد كل من يخل بمسؤولياته، مشيرا إلى أنه تم إلغاء عددا من العقود لمتعهدين بالفعل، بالتزامن مع تقديم تسهيلات لحصول المتعهدين على حقوقهم.

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