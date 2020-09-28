شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجمعيات يبحث اليوم تحمل المؤسسات الأهلية سداد مخالفات البناء لمحدودى الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، اليوم، اجتماعًا مع اللجنة التنفيذية بالاتحاد، لبحث كيفية مشاركة مؤسسات المجتمع الأهلى فى تحمل سداد مصالحات مخالفات البناء على الأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل بالمحافظات المختلفة، على أن تجرى مخاطبة كبرى الجمعيات للمساهمة فى هذا الشأن.

وكان الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، قال إن الاتحاد سيستعين بقاعدة بيانات من الحكومة لرصد حالات محدودى الدخل، والذين لن يتمكنوا من سداد قيمة التصالح نظرا لعدم قدرتهم تماما على الدفع، ودعمهم، موضحا أن ذلك أصبح أسهل فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بخفض قيمة التصالح ووصولها 50 جنيها للمتر فى القرى والريف.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، كان أكد أن عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء وصلت لمليون و319 طلب تصالح فى مخالفات البناء حتى الآن، موضحاً أن المنوفية أعلى المحافظات المتقدمة لطلبات التصالح فى المرتبة الأولى تليها البحيرة ثم محافظة القليوبية، لافتا الى أن 8 مليارات و600 مليون جنيه إجمالى قيمة ما تم تحصيله تحت بند التصالح فى جميع المحافظات، كما تم استقبال 45 ألف طلب للتصالح خلال الـ24 ساعة الأخيرة.