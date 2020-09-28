الأوقاف تعلن توزيع 17 طنا من لحوم الأضاحى اليوم فى 5 محافظات

وقالت الوزارة فى بيان سابق لها، إن المحافظات التى سيتم التوزيع فيها هى (القاهرة – الجيزة – الفيوم – بنى سويف – الوادى الجديد)، بواقع 4 أطنان لكل من محافظة (القاهرة – الجيزة – بنى سويف)، و3 أطنان لمحافظة الفيوم، و2 طن لمحافظة الوادى الجديد، وذلك للأسبوع الثامن على التوالى .

وأوضحت الوزارة، أن إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه يصل إلى 825 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بنى سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادى الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم.

وشددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.