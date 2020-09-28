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عاجل : شاهد .. الوطنية للانتخابات تعلن الكشوف المبدئية لمرشحى مجلس النواب

0 نشر
حسام عبدالله 2020-09-28 03:59 0 تبليغ

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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، صباح اليوم، الإثنين، الكشوف المبدئية لأسماء مرشحى انتخابات مجلس النواب، بنظامى الفردى والقائمة، وتتضمن مرشحى المرحلتين الأولى والثانية؛ حيث انتهت لجان قبول طلبات الترشح لخوض انتخابات "النواب"، بمقر المحاكم الابتدائية فى جميع المحافظات، من أعمالها  السبت، وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى الانتخابات بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر المقبل.

فيما تجرى فى الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن نتيجة المرحلة الأولى فى موعد أقصاه الأحد، الموافق 1 نوفمبر المقبل.

وتجرى انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفى الداخل يومى 23 و24 نوفمبر، لتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية فى موعد أقصاه يوم الإثنين الموافق 30 نوفمبر.

أما المرحلة الثانية، فتجرى للمصريين فى الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر، وتجرى فى الداخل أيام السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، وتعلن النتيجة فى موعد أقصاه الأحد 15 نوفمبر.

وتجرى جولة الإعادة من المرحلة الثانية للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين 5 و6 و7 ديسمبر المقبل، وفى الداخل أيام الإثنين والثلاثاء 7 و8 ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية فى موعد أقصاه الإثنين 14 ديسمبر.

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