شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن " تواصل تنفيذ مشروع مودة " لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التضامن تنفيذ المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" الذى يقدم فعالياته التدريبية الخاصة بتأهيل الشباب المقبلين على الزواج ، وانطلقت تدريبات المرحلة الثانية للمشروع من محافظتي الإسماعيلية ودمياط وتستمر حتى نهاية العام، مع حرص الجهات المنفذة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا .

يستهدف التدريب 4000 مكلفة خدمة عامة من خلال 100 تدريب بمديريات التضامن الاجتماعي في 25 محافظة، يتلقى المتدربون خلالها محتوى مكون من عدة محاور وهي الجوانب النفسية والاجتماعية في العلاقات الأسرية وماهية الزواج وكيفية اختيار شريك الحياة والجوانب الصحية في العلاقات الأسرية وأهمية الفحص الطبي قبل الزواج والجوانب الشرعية في العلاقات الأسرية ومفهوم الزواج في الأديان.