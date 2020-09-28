شكرا لقرائتكم خبر عن موقع الهيئة الوطنية يتيح الاستعلام عن المحافظة والدائرة بانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات، تحديث قاعدة بيانات الناخبين الذين يحق لهم التصويت فى انتخابات مجلس النواب بالداخل والخارج، على موقعها الإلكترونى، وذلك قبل غلق قاعدة البيانات، بشكل رسمى وتوزيع الناخبين على اللجان الفرعية فى الدوائر الانتخابية المختلفة، وسمح موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للناخبين فى الداخل بالاستعلام بهذا الرابط www.elections.eg، عن المحافظة والدائرة التى سيصوتون بها من خلال إدخال الرقم القومى الخاص بكل ناخب، بينما أزالت الهيئة من على موقعها بيانات الناخب المتضمنة اسم مركز الاقترع ورقم اللجنة الفرعية ورقم الناخب فى الكشوف، التى سبق وأن أدلوا بأصواتهم فيها بانتخابات مجلس الشيوخ الماضية.

وتغلق قاعدة بيانات الناخبين بمجرد دعوتهم للاقتراع، ولكن يجوز للهيئة أن تفتح قاعدة البيانات للتحديث فى الحالتين المبينتين بالمادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية أما تنفيذ حكم قضائى وحذف المتوفين، وذلك قبل يوم الاقتراع بـ15 يوما.

يذكر أن عملية تسجيل بيانات المصريين بالخارج على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات، بدء من اليوم الموافق 27 سبتمبر، الذى يستمر حتى 10 أكتوبر المقبل ليتسنى لهم التصويت فى انتخابات مجلس النواب عبر البريد المستعجل، وتضمن قرار الهيئة رقم 59 لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات تصويت المصريين خارج جمهورية مصر العربية فى انتخابات مجلس النواب، ألزم كل ناخب مقيم بالخارج بتسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية التابع لها محل إقامته بالخارج، على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر.

وتنقسم عملية تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس النواب الى مرحلتين: المرحلة الأولى تبدأ بخطوات تسجيل الناخب لبياناته على موقع الهيئة من خلال الدخول على موقع الهيئة www.elections.eg، ويختار خانة تسجيل بيانات المصريين بالخارج، ويسجل الناخب رقمه القومى واسمه وتاريخ الاقتراع المحدد للمحافظة التى ينتمى إليها وكافة بياناته المتعلقة بالإقامة فى الخارج والبعثة التى ينتمى اليها فى الدولة المتواجد فيها ودائرته الانتخابية فى الداخل.

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وفى حالة ثبوت قيد اسم الناخب بقاعدة بيانات الناخبين، يظهر للناخب رقم التسجيل السرى الذى يحتفظ به دون إطلاع أى شخص عليه.

أما المرحلة الثانية تتمثل فى قيام الناخب الذى سجل بياناته فقط بالتصويت بالبريد حيث تتاح بطاقات الاقتراع لدوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لنظامى الفردى والقوائم، من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة، أيام 21 و22 و23 أكتوبر المقبل.

كما يتم إتاحة بطاقات الاقتراع لدوائر المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لنظامى الفردى والقوائم، من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة، أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل.

ويدخل الناخب المتواجد فى الخارج، على موقع الهيئة واختيار ايقونة تصويت المصرين بالخارج، حيث يُطلب منه إدخال رقم التسجيل السرى الذى سبق وحصل عليه، ويطبع بطاقة الاقتراع وفقا لدائرة محل اقامته، وإقرار بالتصويت. ويبدى الناخب رأيه فى بطاقتى الاقتراع باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردى مساو لعدد المقاعد المقررة للدائرة واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم. ويضع الناخب بطاقتى إبداء الرأى فى مظروف صغير ولا يدون عليه أى بيانات ثم يضعه داخل مظروف آخر أكبر ويرفق بهما إقرار التصويت والأوراق الأخرى المطلوبة المتمثلة فى صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، ويثبت عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم يرسل الأوراق عن طريق البريد المستعجل.