شكرا لقرائتكم خبر عن "وداعًا للبطالة".. 10 جامعات مصرية تشارك فى أول ملتقى توظيف افتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2020 فعاليات أول ملتقى توظيفى افتراضى يحضره نخبة من أصحاب الأعمال ونحو 4000 من الطلاب والخريجين من عشر جامعات مصرية فى تسع محافظات من أسوان إلى الإسكندرية، وقال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، فى تصريحات صحفية، إن المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة أسوان يشارك فى الملتقى التوظيفى الافتراضى الأول الذى يقام تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار، ودعم رؤساء عشر جامعات.

وذلك تنفيذا لتوجهات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بقيادة الوزير الدكتور خالد عبدالغفار، فى دعم شباب الجامعات وإيجاد فرص العمل الحقيقية وربطهم بسوق العمل.

وأوضح رئيس جامعة أسوان، أنه يعتبر ملتقى التوظيف الافتراضى لمراكز التطوير المهنى بالجامعات 2020 حدثا افتراضيا عبر الإنترنت يتقابل من خلالها أصحاب الأعمال مع طلاب وخريجى الجامعات فى بيئة افتراضية ويستخدمون غرف التواصل (chat rooms) والاجتماعات عن بعد (teleconferencing) والبث عبر الإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars) أو البريد الإلكترونى لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة، ويقوم الباحثين عن الوظائف وطلاب السنوات النهائية والخريجين الجدد بتحميل سيرتهم الذاتية وتصفح أجنحة الشركات والتواصل المباشر مع ممثلى الشركات.

كما أعلن المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة مدينة السادات، عن مشاركته فى الملتقى التوظيفى الافتراضى الأول تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار، وصرح الدكتور أحمد بيومى رئيس الجامعة، بأن جامعة مدينة السادات منذ نشأتها كانت دائما تسعى لخدمة مجتمعها من خلال بناء قدرات طلابها وخريجيها ليصبحوا قادرين على المنافسة فى سوق العمل والتميز فى مجالات عملهم المختلفة مما يعود بالنفع على مجتمعهم ووطنهم، وتحقيقا لذلك ومن خلال مركز التطوير المهنى تبذل الجامعة شتى الجهود لتقديم خدمات متميزة للطلاب والخريجين فى ظل ظروف عالمية استثنائية تتطلب مهارات وحلولا مبتكرة للتعايش معها.

وأكد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، أن مركز الجامعة للتطوير المهنى بدأ فى إعداد طلبة جامعة المنوفية للمشاركة فى الملتقى الافتراضى الأول للتوظيف UCCD 2020، والذى يشارك فيه 4000 طالب وطالبة من عشر جامعات.

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وأعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج عن مشاركة مركز التطوير المهنى بالجامعة فى الملتقى التوظيفى الافتراضى الأول للجامعات المصرية، موضحا أن مشاركة الجامعة بالملتقى يأتى تنفيذاً لرؤيتها لخدمة الطلاب والخريجين، بهدف بناء علاقات فاعلة بين خريجى الجامعة وعالم قطاع الأعمال وتوفير العديد من فرص العمل، بالإضافة إلى الفرص التدريبية التى ستكون متاحة لهم، كما انه يمثل خطوة هامة للتغلب على الظروف الاستثنائية والأزمة العالمية التى تمر بها العالم فى ظل فيروس كورونا، مؤكداً ان الجامعة لا تؤهل الطلاب أكاديمياً ومهنياً فقط بل تساعدهم فى الوصول لفرص العمل مما سيكون له أثر إيجابى على الاقتصاد ويساهم فى تحقيق أهداف ومحاور التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، لخلق الوظائف وتمكين الشباب.

وأعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن مشاركة الجامعة فى ملتقى التوظيف الافتراضى، موضحا أن الملتقى يهدف لربط الطلاب والخريجين بسوق العمل عبر مقابلات افتراضية مع أصحاب الأعمال عبر غرف التواصل والاجتماعات عن بعد والندوات الافتراضية والبريد الإلكترونى لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة، والذى يفتح آفااق جديدة خارج عمليات التوظيف التقليدية للوصول لأفضل الكوادر المصرية الشابة المتميزة .

كما أعلنت المراكز الجامعية للتطوير المهنى بجامعة المنصورة، عن مشاركتها فى الملتقى التوظيفى الافتراضى، الأول تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، ودعم رؤساء عشر جامعات.

وصرح الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، أن الجامعة تسعى دائما لبناء وتطوير روابط أكثر عمقاً بين الجامعة ومتطلبات سوق العمل وتعزيز علاقات التعاون المشتركة.

وتشارك المراكز الجامعية للتطوير المهنى بجامعة الإسكندرية فى الملتقى التوظيفى الافتراضى الأول، وصرح الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، فى بيان له أن ملتقى التوظيف الافتراضى للمراكز الجامعية للتطوير المهنىUNCCD 2020 يعد أول ملتقى توظيفى افتراضى عبر الإنترنيت لطلاب وخريجى الجامعات المصرية، ويعتبر وسيلة هامة لتشجيع كافة قطاعات الأعمال والشركات وغيرها من المؤسسات والهيئات على خلق فرص جديدة.

وأعدت المراكز الجامعية للتطوير المهنى، طلبة جامعة الزقازيق، للمشاركة فى الملتقى الافتراضى الأول للتوظيف UCCD 2020 مع 4000 طالب وطالبة من عشر جامعات، تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار.