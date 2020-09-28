الارشيف / أخبار مصرية

الأرصاد : طقس اليوم حار نهارا ويوجد شبورة مائية .. عظمى القاهرة 35

0 نشر
أحمد عاشور 2020-09-28 05:55 0 تبليغ

Advertisements
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس حار نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح نشطة، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري.. مائل للحرارة نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

الإسكندرية 33 24

وادى النطرون 34 23

طنطا 34 23

شبين الكوم 35 23

دمنهور 34 24

بلطيم 32 24

مطروح 33 23

السلوم 33 24

سيوة 39 23

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 35 24

المنصورة 34 23

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 24

العريش 32 23

رفح 31 23

رأس سدر 37 23

Advertisements

نخل 35 17

نويبع 36 27

طابا 35 26

كاترين 30 16

الطور 35 25

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 39 26

مرسى علم 38 27

الفيوم 36 24

بنى سويف 37 24

المنيا 39 24

أسيوط 41 24

سوهاج 41 26

قنا 41 26

الأقصر 42 26

أسوان 42 28

إدفو 42 27

أبو سمبل 41 27

الوادى الجديد 40 26

شلاتين 37 27

أبو رماد 36 28

حلايب 34 28

رأس حدربة 34 28

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد : طقس اليوم حار نهارا ويوجد شبورة مائية .. عظمى القاهرة 35 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا