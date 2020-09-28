الأرصاد : طقس اليوم حار نهارا ويوجد شبورة مائية .. عظمى القاهرة 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس حار نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح نشطة، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري.. مائل للحرارة نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على السواحل الشمالية.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 35 24 الإسكندرية 33 24 وادى النطرون 34 23 طنطا 34 23 شبين الكوم 35 23 دمنهور 34 24 بلطيم 32 24 مطروح 33 23 السلوم 33 24 سيوة 39 23 بورسعيد 32 25 دمياط 32 25 الزقازيق 35 24 المنصورة 34 23 الإسماعيلية 36 24 السويس 35 24 العريش 32 23 رفح 31 23 رأس سدر 37 23 Advertisements نخل 35 17 نويبع 36 27 طابا 35 26 كاترين 30 16 الطور 35 25 شرم الشيخ 37 27 الغردقة 39 26 مرسى علم 38 27 الفيوم 36 24 بنى سويف 37 24 المنيا 39 24 أسيوط 41 24 سوهاج 41 26 قنا 41 26 الأقصر 42 26 أسوان 42 28 إدفو 42 27 أبو سمبل 41 27 الوادى الجديد 40 26 شلاتين 37 27 أبو رماد 36 28 حلايب 34 28 رأس حدربة 34 28

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