شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى" تبحث استخدام مواد مبتكرة فى تبطين الترع لتوفير المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى قطاع التوسع الافقي والمشروعات بدراسة استخدام وتقييم مواد مبتكره في عمليات تبطين الترع مما يعود بالنفع العام ولتحقيق أقصي استفادة ممكنة من الموارد المتاحة .

وذكرت وزارة الرى ، أن الوزارة تنفذ برنامج لـ 20 الف كيلو من الترع علي مستوى الجمهورية منها 7 آلاف كيلو متر كمرحلة أولى خلال عامي 2021 و 2022 بتكلفة تقديرية 18 مليار جنيه لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية .

ووجه وزير الموارد المائية والرى ، بأن تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى ري حديث للعمل على ترشيد المياه في كافة المناحي و إستخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه الجوفية كمصدر صديق للبيئة وتوفيراً لنفقات التشغيل والصيانة وكذلك الحفاظ على المخزون الجوفي من خلال التحكم في عدد ساعات التشغيل.

Advertisements