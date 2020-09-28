شكرا لقرائتكم خبر عن "جهاز تنظيم الكهرباء " يقدم 5 نصائح لتقليل استهلاك غسالة الأطباق للطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند استخدام غسالة الأطباق لضمان استهلاك كهرباء أقل .

1- اشترى غسالة الأطباق عالية الكفاءة عليها الملصق

2- اختيار دورة التشغيل المناسبة من أجل غسل الأواني والصحون.

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3- يفضل غسل الصحون على درجة حرارة 40 درجة مئوية، وتجنب استخدام درجة حرارة عالية

4- الحرص على الانتظار حتى تنتهي عملية غسل الصحون، كما لا بد من تجنب زيادة الحمل على الغسالة وتكديس الأطباق بداخلها؛ حتى لا تضطر لإعادة غسل الأطباق مرة أخرى وهذا يؤدي إلى استهلاك المزيد من الطاقة

5- بتفعيل مفتاح توفير الطاقة الموجود بكل غسالة اطباق ، فهذا سيجبرها علي التوقف عن العمل تماما قبل ان تبدأ مرحلة التجفيف لان عملية التجفيف تستهلك الكثير من الكهرباء.

وكانت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أعلنت أنه منذ أن تم تفعيل المنظومة الإلكترونية لتلقى شكاوى المواطنين بالوزارة سواء من خلال الموقع الرسمى للوزارة أو التطبيق الخاص بـ"ارتفاع فواتير الكهرباء" بالإضافة إلى بوابو الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء ، تلقت الوزارة 4 مليون 966 ألف شكوى حتى فبراير 2020.