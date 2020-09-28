وزيرة الهجرة توجه بتفعيل غرفة عمليات الوزارة لمتابعة انتخابات مجلس النواب للمصريين...

وجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بتفعيل غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة العملية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين بالخارج، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، للرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت، من خلال تخصيص البريد الإلكتروني ‪ [email protected]، وكذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك 01069613755 / 01062437210 .

وكشفت السفيرة نبيلة مكرم أن فريق الوزارة يعمل على مدار الساعة لاستقبال أسئلة واستفسارات الناخبين حول خطوات المشاركة في التصويت بانتخابات مجلس النواب خارج مصر.

ووفقا للقانون، لكل مصري مقيم خارج مصر الحق في الإدلاء بصوته واختيار المرشحين في دائرته الانتخابية بالنظامين الفردي والقائمة، حيث من المقرر أن تشكل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز وإعلان الحصر العددي لنتيجة الاقتراع من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي يعاونهم أمين أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية.

ومن المقرر عدم إجراء عمليات التصويت للمصريين في 4 دول خلال انتخابات مجلس النواب، وهي ليبيا وسوريا واليمن والصومال، وذلك نظرا لعدم استقرار الوضع الداخلي لهذه الدول.

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الجدير بالذكر أن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن بدء تسجيل بيانات المصريين بالخارج على الموقع الرسمي للهيئة منذ يوم أمس الأحد 27 سبتمبر والذي يستمر حتى 10 أكتوبر المقبل، ليتسنى لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب عبر البريد.

هذا ويُجرى التصويت في انتخابات مجلس النواب داخل وخارج مصر على مرحلتين، حيث تضم المرحلة الأولى دوائر 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، سوهاج، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، فيما تضم المرحلة الثانية دوائر 13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت انطلاق المرحلة الأولى لتصويت المصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر 2020، على أن تُجرى جولة الإعادة أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر 2020.

كما تجرى انتخابات المرحلة الثانية بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و 5 و6 نوفمبر 2020، على أن تُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 5 و6 و 7 ديسمبر 2020.