نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. مصر للطيران تسير 30 رحلة جوية لنقل 4100 راكب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مصر للطيران اليوم الإثنين، عن انطلاق ٣٠ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من باريس، لندن، ميلانو، نيروبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت، البحرين، المدينة المنورة، إسطنبول، الخرطوم، بالإضافة إلى ٣ رحلات جوية إلى كل من جدة، دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من الرياض، الدمام.

كما تسير مصرللطيران ٧ رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى شرم الشيخ، ورحلتين إلى الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر، أسوان، طابا، و٣رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٤١٠٠ راكب.