نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابات كورونا تتخطى حاجز 6 ملايين حالة في الهند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا، تجاوز حاجز 6 ملايين إصابة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وسجلت وزارة الصحة الهندية، 82,170 إصابة جديدة بـفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقًا لوزارة الصحة الهندية، ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 6,074,703 إصابة، لتظل ثاني أكثر الدول من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة، التي سجلت أكثر من 7.1 ملايين إصابة.

وكانت الهند، سجلت 1039 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 95,542 وفاة، وبذلك تحتل المركز الثالث عالميا من حيث الوفيات بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل.

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يأتي هذا في وقت تجاوز فيه عدد الوفيات في مختلف أنحاء العالم المليون حالة وفاة.

وتسجّل الهند يوميا ما بين 80 و90 ألف إصابة منذ بدأت الإعلان عن أكبر ارتفاع في الحصيلة اليومية منذ أواخر أغسطس الماضي.

وضرب كورونا في البداية المدن الأكبر بما فيها بومباي، التي تعد مركزا ماليا، والعاصمة نيودلهي، لكنه تفشى لاحقا في المناطق الريفية حيث أنظمة الرعاية الصحية متهالكة، بحسب ما أفادت فرانس برس.