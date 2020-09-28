شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تستقبل المظاريف الفنية لتحديث إشارات نجع حمادى ـ الأقصر الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد هيئة السكة الحديد لاستقبال العروض الفنية من الشركات الكورية المتنافسة للقيام بأعمال تحديث نظم إشارات خط سكة حديد نجع حمادى ـ الأقصر بطول 118 كم خلال الشهر المقبل، وذلك ضمن خطة تحديث إشارات خطوط السكة الحديد، حيث قصرت الهيئة الاشتراك فى المناقصة المطروحة لتنفيذ هذا المشروع على الشركات الكورية وفقًا لشروط التمويل الكورى المقدم لتمويل تكلفة هذا المشروع.

ويقدم الجانب الكورى قرضا ميسرا يغطى تكلفة هذا المشروع، ويشترط أن يكون استشارى المشروع كوريا، وهو ما تم اختياره فعليا، وكذلك أن تكون الشركة المنفذة للمشروع كورية، وبناء على شروط التمويل الكورى اقتصر الطرح بين الشركات الكورية.

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يذكر أن هيئة السكة الحديد تنفذ حاليًا 5 مشروعات من مشروعات تحديث نظم الإشارات بخطوط السكة الحديد بتكلفة 9.8 مليار جنيه، وتتضمن إنشاء عدد (86) برجا رئيسيا وعدد (74) برجا ثانويا بإجمالى أطوال 971 كم، حيث تتحكم هذه الأبراج فى مسير القطارات آليا على مستوى خطوط الهيئة مما يزيد معدلات الأمان والسلامة نتيجة انحصار تدخل العنصر البشرى فى تشغيل القطارات، ويساعد ذلك على تقليل زمن التقاطر بين القطارات، وبالتالى زيادة أعداد الرحلات التى تقوم يوميا.

والمشروعات الـ5 الجارى تنفيذها تشمل مشروع تحديث نظم الإشارات على خط القاهرة/ بنها / الإسكندرية بتكلفة 103.4 مليون يورو، بالإضافة 452.1 مليون جنيه، وتحديث نظم الإشارات على خط بنى سويف / أسيوط بتكلفة 66.6 مليون يورو، بالإضافة 348.2 مليون جنبه، وتحديث نظم الإشارات على خط أسيوط / سوهاج / نجع حمادى بتكلفة 86.5 مليون يورو بالإضافة إلى 846 مليون جنيه.

وتشمل تحديث نظم الإشارات على خط بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد، وكذلك الوصلة من الزقازيق / أبو كبير بتكلفة 61 مليون يورو، بالإضافة 399.5 مليون جنيه و8.7 مليون فرنك سويسرى، بالإضافة إلى مشروع تحديث نظم الإشارات على خط نجع حمادى / الأقصر بتكلفة 115 مليون دولار، الذى تم التعاقد على الاستشارى الخاص به، وجارى إنهاء إجراءات الإسناد والتعاقد مع الشركة المنفذة له.