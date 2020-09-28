تعرف على ضوابط وزارة السياحة لإقامة الأفراح والمؤتمرات بالفنادق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغت غرفة المنشآت الفندقية الفنادق والمنتجعات السياحية ، بالضوابط التى وافق عليها مجلس الوزراء، لإقامة الأفراح والمؤتمرات بالفنادق ، وطالبت الغرفة بالالتزام بهذه الضوابط التى تأتى فى اطار الاجرءات الاحترازية لمواجهة كورونا ، وجاءت هذه الضوابط على النحو التالى . 1 - موافقة مجلس الوزراء على استئناف اقامة الأفراح والحفلات فى الاماكن المكشوفة للمنشآت الفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية فقط. 2 - الحد الأقصى للحضور بالافراح والحفلات 300 فرد لاغير. 3 - الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية التى تم تعميمها على الفنادق من ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الامنة بين المقاعد. 4 - الموافقة على تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات فى المنشآت الفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية فقط. 5 - يتم تنظيم الفعاليات بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية، وبحد اقصى 150 شخص. Advertisements 6 - شرط الاتزام بالمسافات الامنة والضوابط الاحترازية والتى من بينها ارتداء الكمامات وتوفير المطهرات والمعقمات. 7 - استئناف العمل بالنوادى الصحية والانشطة المرتبطة بها. 8 - لا تتعدى نسب الاشغال بالنوادى الصحية نسبة 50% من الطاقة الاستيعابية. 9 - الالتزام بكافة الضوابط والاجراءات الاحترازية والتأكيد على عدم دخول منطقة البخار نهائيا لخطورتها فى امكانية نقل الفيروسات والعدوى. 10 - بلغ حتى الان اجمالى الفنادق الحاصة على شهادة السلامة الصحية 656 فندقا ب 21 محافظة علي مستوي الجمهورية.

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