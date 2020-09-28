شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم العالى تعلن الجدول الزمنى لاختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة والوافدين والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بيان منذ قليل بشأن اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات المعادلة(العربية والأجنبية) والطلاب الوافدين عام 2020

واوضحت وزارة التعليم العالى أنه من المقرر، عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) والطلاب الوافدين لهذا العام 2020 الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات، وتيسيرا على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور تقرر الاستمرار في إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات الكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت : www.tansik.egypt.gov.eg،.وذلك برقم الدخول والرقم السري الذي يحصل عليه الطالب من موقع التنسيق الالكتروني وسيتم فتح الموقع والتسجيل لحجز هذه الاختبارات بدايةً من يوم الأربعاء 30/9/2020 ، ويتم إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة على النحو التالي :

ويجرى يوم السبت 3/10/2020 التربية النوعية موسيقية شعبة التربية الموسيقية بكليات التربية كلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة .

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وحددت وزارة التعليم العالى يوم الأحد4/10/2020 التربية النوعية(فنية) شعبة التربية الفنية بكليات التربية

أما يوم الاثنين 5/10/2020 التربية الفنية كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان حلوان ، ويجرى يوم الثلاثاء 6/10/2020 اختبارات كلية التربية الموسيقية كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان .

الأربعاء 7/10/2020 الفنون التطبيقية كلية الفنون التطبيقية بالجيزة ج . حلوان

الخميس 8/10/2020 رسم العمارة كلية الفنون الجميلة بالزمالك ج . حلوان

السبت 10/10/2020 رسم الفنون

الأحد 11/10/2020 الإعلام كليه الإعلام جامعه القاهرة

الاثنين 12/10/2020 التربية النوعية بالمنصورة شعبه (مسرح تربوي) لأبناء الدقهلية كليه التربية النوعية جامعه المنصورة

الثلاثاء 13/10/2020 التربية الرياضية للبنين كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم ج . حلوان ، والتربية الرياضية للبنات كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة جامعة حلوان

ويوم الاربعاء 14/10/2020 الجامعات التكنولوجيه بمقر كليه تك الصناعه والطاقه جامعه القاهره التكنولوجبه الجديده بالتجمع الخامس

واوضحت وزارة التعليم العالى أنه ،علي الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحا ومعه المستندات الآتية :

1. صورة من استمارة النجاح

2. مستند تحقيق شخصية

3. عدد 4 صور شخصية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي